Calcio, Savona. Roberto Patrassi è pronto al debutto: "E' importante alimentare l'entusiasmo. I nomi dei proprietari? Nei prossimi due mesi"

Il massimo dirigente del Savona sarà oggi pomeriggio a Vado per assistere alla partita degli Striscioni contro la Fezzanese: un'occasione propizia anche per fare il punto della situaizone sia a livello tecnico che societario.

"Indicativamente ci sono state fornite queste tempistiche, ma anche se dovessero slittare di qualche settimana non ne faremmo un dramma. L'importante è che il terreno di gioco sia pienamente agibile e stabile, rischiare di rovinarlo per eccessiva fretta sarebbe solo controproducente".

"Ci piacerebbe avere una Nazionale Giovanile per il vernissage, qualche contatto in tal senso è già stato portato avanti e siamo fiduciosi che tutto possa procedere per il meglio".

"Non escludo qualche colpo simpatia, anche per portare ulteriore entusiasmo nella piazza. Del resto quando ci si impegna nel calcio lo si fa per alimentare l'entusiasmo della gente ed è quello che ci aspettiamo dai tifosi del Savona. Ovviamente - sorride Patrassi - non potremo competere con le offerte de Palermo, ma parliamo di una realtà ben diversa dalla nostra".