Calcio. Savona, Siciliano si gode la qualificazione in Coppa Italia: "Primo tempo male, ma nella ripresa siamo cresciuti, rischiando anche di vincerla in dieci uomini" (VIDEO)

Luci e ombre alla prima uscita ufficiale, come è normale che sia dopo aver iniziato la stagione in ritardo e con una rosa ancora in via di definizione, ma il Savona di mister Siciliano può archiviare con moderato ottimismo l'impegno in Coppa Italia contro la Fezzanese.

Il 5-3 finale dopo i calci di rigore (1-1 al novantesimo con rete di Cantatore, pareggio di Tripoli, che poco prima aveva fallito anche un penalty, ed espulsione di Mehic al 65') permette alla truppa biancoblù di prepararsi al meglio in vista dell'esordio in campionato a Seravezza, nonostante il lavoro da fare, come sottolineato dal tecnico a fine partita, sia ancora parecchio.

Proprio il trainer biancoblù, durante l'intervista post gara, ha ricevuto i complimenti in diretta da parte del presidente Patrassi, che con un "Bravo mister!" ha caricato ulteriormente questo nuovo Savona ormai prossimo al debutto in campionato