Calcio, Savona. Taglio del nastro ufficiale, alle 16:00 l'esordio in Coppa contro la Fezzanese

Dopo tante settimane vissute sull'ottovolante, tra l'attesa per la cessione societaria e le prime operazioni di mercato, per il Savona arriva finalmente il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, in Coppa Italia contro la Fezzanese .

Sul fronte formazione non dovrebbero emergere particolari novità rispetto all'undici abbozzato nelle ultime settimane da mister Siciliano: Ghinassi è ancora out (in difesa i centrali saranno Rossini e Tissone), mentre sul fronte offensivo le maglie da titolari dovrebbero essere affidate a Vita e Tripoli, affiancati da Albani. In mediana, infine, spazio al neo tesserato Lo Nigro, supportato da Buratto e Bacigalupo.