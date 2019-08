Pallapugno: a Caraglio la terza e ultima giornata di Coppa Italia: vincono Bubbio, Virtus Langhe e Gottasecca

Polisportiva Pieve di Teco : Matteo Molli, Giovanni Ranoisio, Claudio Somà, Manuel Basso e Andrea Maffone. Dt: Augusto Arrigo.

Bubbio : Simone Adriano, Fabrizio Cavagnero, Matteo Pola, Marco Molinari, Francesco Bocchino e Alfio Fontana. Dt: Giovanni Voletti.

Arbitri : Mauro Unnia e Oreste Magnaldi.

La Coppa Italia di Serie C2 va alla Virtus Langhe dopo una finale con il San Biagio durata quasi tre ore. Avvio equilibrato, sei giochi ai vantaggi, squadre incollate, il tabellone segna 3-3. La Virtus Langhe trova un break di tre giochi (4-3 a zero, 5-3 alla unica per arrivare di slancio sul 6-3). Il San Biagio resta agganciato alla partita aggiudicandosi il decimo gioco, 6-4 al riposo.

Un gioco per parte in avvio di ripresa, poi sul 7-5 il San Biagio sale a 6 e pareggia i conti, 7-7. La gara sale d’intensità, si viaggia con un gioco per parte fino al 9-9, poi la Virtus Langhe va a vincere 11-9, alzando la Coppa Italia.