Calcio, Loanesi. Il presidente Piave pronto ad entrare in politica: "Scendo in campo attraverso una lista civica"

Il caso Loanesi si arricchisce di una nuova pagina.

Dopo il turbolento rapporto tra la società del presidente Piave e l'Amministrazione Comunale, a seguito dell'ormai nota querelle relativa alla concessione dello stadio "Ellena", il massimo dirigente rossoblu ha infatti deciso di ufficializzare il proprio impegno politico.

Un rumor che era circolate già nelle scorse settimane, ma confermato nello stesso Piave attraverso i proprio canali social, in ottica della creazione di una nuovo soggetto civico.

"Visto la brutta piega che sta prendendo la politica locale Loanese - ha scritto Piave - mi vedo costretto a scendere in campo in prima persona attraverso una lista civica che non avrà riferimenti politici ma solamente la volontà di portare a far risplendere Loano.

Sono aperto per la ricerca di un candidato sindaco che abbia voglia di far svoltare Loano come me e di ulteriori candidati con voglia di fare e che lo facciano per la propria città.

Quindi chi fosse interessato può contattarmi!

Inoltre a breve chiederò a voi cittadinanza il logo più adatto e i colori da usare per il simbolo della lista".