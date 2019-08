Calcio. Savona, primo gol ufficiale per Pietro Tripoli: "Non sono qui per disputare un campionato da vivacchiare, l'obiettivo è la Serie C" (VIDEO)

Lavoro doppio in questa primissima parte di stagione per Pietro Tripoli, il trentaduenne attaccante del Savona che, in attesa della prima punta promessa dalla società negli ultimi giorni, si è caricato sulle spalle tutto il peso dell'attacco biancoblù, andando a segno nel match di Coppa Italia contro la Fezzanese.

Dopo il rigore fallito al 55' sul parziale di 0-1, l'ex Mantova e Varese ha realizzato con un preciso piatto destro la rete del pareggio, che ha permesso alla squadra di Siciliano di allungare la sfida ai calci di rigore e di conquistare poi il secondo turno grazie all'errore dagli undici metri di Addiego e alla parata decisiva di Vettorel.

Nel post partita, il giocatore nato e cresciuto in Sicilia ha rimarcato ancora una volta le ambizioni di questo nuovo Savona, pronto a competere per le primissime posizioni della classifica: "Spero di aiutare questa piazza a ritornare nei professionisti - sottolinea Tripoli senza tanti giri di parole - ho giocato in squadre importanti e ho scelto Savona perchè ritengo altrettanto prestigioso indossare questi colori. Non sono qui per disputare un campionato da vivacchiare, l'obiettivo è la Serie C".