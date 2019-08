Pallapugno: ripartono i campionati di Serie A Banca d'Alba-Moscone e Serie B con i risultati di lunedì 26 agosto

Serie A Banca d'Alba-Moscone Play off - Terza ritorno

Martedì 27 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno

Mercoledì 28 agosto ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese



Serie A Banca d'Alba-Moscone Play out - Prima ritorno

Giovedì 29 agosto ore 21

a Mondovì: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Venerdì 30 agosto ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa



----------------------------------------



Serie B Play off - Terza giornata

Morando Neivese-Osella Surrauto Monticellese 11-8

Martedì 27 agosto ore 21

a Dolcedo: Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio



Serie B Play out - Terza giornata

Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri 11-4

Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese 6-11



Serie B Girone salvezza - Seconda ritorno

Domenica 1 settembre ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

Riposa: Srt Progetti Ceva



Serie C1 - Andata semifinali

Venerdì 30 agosto ore 21

a Monastero Bormida: Bubbio-Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca

Domenica 1 settembre ore 16

a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco- Araldica Castagnole Lanze

Ritorno

Giovedì 5 settembre ore 21

a Ricca: Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca-Bubbio

Sabato 7 settembre ore 20

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Polisportiva Pieve di Teco



Serie C2 - Andata quarti di finale

Domenica 1 settembre ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Caraglio

Giovedì 29 agosto ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Ricca

Domenica 1 settembre ore 20.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Castellettese

Giovedì 29 agosto ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Araldica Castagnole Lanze

Ritorno

Venerdì 6 settembre ore 21 a Caraglio: Caraglio-Gottasecca

Venerdì 6 settembre ore 21 a Ricca: Ricca-Virtus Langhe

Domenica 8 settembre ore 16 a Scaletta Uzzone: Castellettese-San Biagio

Mercoledì 4 settembre 21 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Don Dagnino



Femminile - Semifinali (gara unica)

Martedì 27 agosto ore 20.30 a Monastero Bormida: Gymnasium Albese B-Gymnasium Albese A

Mercoledì 28 agosto ore 21 a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

Pallapugno : i risultati di lunedì 26 agosto

dei campionati giovanili