Calcio, Promozione. Parte subito con un successo la stagione del Legino, mister Girgenti: "Bravi a mantenere la calma e ribaltare il risultato, ma c'è ancora molto da lavorare"

Parte con un successo la nuova stagione del Legino, capace di superare in rimonta il Bragno e di sfatare un avversario storicamente ostico per i verdeblù. Al vantaggio da calcio di rigore di Torra ha risposto la doppietta del neo acquisto Michele Romeo, tornato fin da subito al goal con la maglia con cui aveva fatto scintille due stagioni fa. Estremamente soddisfatto il tecnico savonese Davide Girgenti, come sottolinea egli stesso:

“E’ importante partire subito bene, anche se si parla solamente della coppa. Dopo lo svantaggio abbiamo mantenuto la calma e la concentrazione, con la giusta determinazione abbiamo prima conquistato il pari e poi dato la zampata per il successo. Sono felice di essere riuscito a confermare lo zoccolo duro della passata stagione e di averlo impreziosito con alcuni giovani molto interessanti.”

Una rosa quasi al completo per mister Girgenti: “Stiamo cercando di completare gli ultimi tasselli per l’inizio del campionato, certamente questo successo ci dà morale, ma non ci fasciamo la testa. Sarà una stagione molto lunga e complessa, piena di insidie, ma noi lavoreremo settimana dopo settimana per farci trovare sempre pronti.”