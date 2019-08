Esperienza positiva per Alessio Padura e Debora Nemin al Meeting Fap di Belfast

Atletica Arcobaleno presente e protagonista anche nel Meeting Internazionale EAP di Belfast di inizio agosto. Nella capitale irlandese sono scesi in pista il mezzofondista Alessio Padula e la sprinter Debora Nemin.

Alessio, schierato sugli 800, ha pagato nel finale un avvio di gara decisamente un po’ troppo rapido con passaggio intermedio ai 200 metri di pogo superiore ai 25 second Nonostante il vistoso cedimento nel finale il coriaceo runner di Acqui Terme ha comunque conseguito un non negativo (considerate le condizioni) crono di 1.55.91.

Debora ha sofferto un po’ le condizioni meteo (temperature ridotte del 50% rispetto alle nostre) e del vento contrario. Il 12.73 all’arrivo dei 100 non la soddisfa pienamente. Ma questa è stata un’occasione importante per acquisire esperienza internazionale, un ulteriore importante passaggio di crescita tecnica ed agonistica per la diciannovenne di Mondovì.