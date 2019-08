Calcio, Loanesi. Il presidente Piave annuncia le dimissioni: "Lunedì lascio il club a chi è pronto a metterci cuore e anima"

Ugo Piave e la Loanesi: il lungo rapporto ventennale tra il presidente e il club rossoblu sembra essere arrivato al capolinea dopo la difficile estate vissuta sul fronte societario il numero uno del sodalizio ha deciso di compiere un passo indietro.

Questo il messaggio rilasciato dallo stesso Piave:

"Visto che fare il Presidente della Loanesi San Francesco per me è stato un onore, visto che amo la mia squadra, i miei ragazzi e la mia città oggi comunico la mia decisione definitiva per salvaguardare appunto la società nella quale ho fatto parte per ben 20 anni e dove ho il cuore. ultimamente troppe cose non sono andate nel verso giusto ed io amo la chiarezza e pertanto ho dichiarato di voler scendere in campo contro la politica locale perchè, a mio modesto parere, troppe cose non quadrano.

Ma visto che sono una persona che ci ha sempre messo la faccia e nel contempo vuol tutelare chi ha intorno, ho deciso di fare tre passi indietro con la Società Loanesi San Francesco e pertanto da lunedì darò le dimissioni da Presidente lasciando posto a chi, sono sicuro, ci metterà cuore ed anima.

I ragazzi stanno già patendo abbastanza dovendo giocare IN TRASFERTA, essendo rimasti "orfani" della loro casa, del loro stadio, non sarò certo io a dare loro ulteriori eventuali problemi. Quindi, da persona con coscienza, sono a ritirarmi, a fare un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente ed ai ragazzi e la mia battaglia contro le "ingiustizie" la potrò continuare da solo senza recar danni a nessuno. Grazie di tutto!"