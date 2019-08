Il comunicato ufficiale:

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Michele Patrone, portiere classe 2001, nell’ultima stagione in forza al Pietra Ligure (Eccellenza).

A Michele va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.