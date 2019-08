Prende il via la stagione del Murialdo, Macchia: “Obiettivo salvezza”. Ufficializzati tre colpi di mercato

È iniziata ieri sera l'avventura del Murialdo, squadra che sarà impegnata anche in Coppa Liguria. “Abbiamo cercato di mantenere la rosa delle scorse stagioni, puntellandola soltanto in difesa, dove eravamo un po' corti. Siamo felici del fatto che quasi tutti siano rimasti e di poter contare fin da subito su elementi come Di Gregorio, Genta e Ferraro”, afferma mister Fabio Macchia, alla terza stagione sulla panchina dei valligiani. Sono infatti arrivati i difensori Olianas, ex Cengio, Scavino, un gradito ritorno, e Yayasow, proveniente dalla Juniores dello Speranza. Per motivi personali, lasciano Barlocco e Mancinelli.