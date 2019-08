Torna FLOW Festival, l'evento dedicato alle attività outdoor

Giunto alla quarta edizione Flow Festival è divenuto un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle attività sportive all’aria aperta che, grazie a questo evento unico nel suo genere in Italia, possono celebrare la potenzialità outdoor che il contesto paesaggistico del Finalese offre a visitatori ed atleti.

Dal 27 al 29 settembre Finalmarina sarà quindi la location base da cui partire per le iniziative di Flow Festival 2019. Il programma, che l’organizzazione asd Finale Outdoor Resort e 4Guimp sta ultimando nei dettagli, conferma alcuni aspetti del format e preannuncia delle interessanti novità.

Fra queste due eventi sportivi internazionali che si terranno nelle giornate di Flow Festival e contribuiranno a rendere ancora più speciale questa edizione: da una parte il Trophy of Nations, la gara a squadre di enduro in mtb più importante al mondo che torna dopo sei anni e che vedrà i migliori rider sfidarsi in Team, rappresentando la propria Nazione, dall’altra la EpicBlue Swimrun Finale Ligure che consentirà, a quanti desiderano superare i propri limiti, di combinare due discipline outdoor come il nuoto e la corsa, entrambe a frazioni alternate ripetute. Due sfide sportive che porteranno i rispettivi atleti a confrontarsi nello scenario che rende speciale il Finalese e che abbraccia il verde di un entroterra famoso per la sua rete sentieristica e non solo ed un mare da bandiera blu in cui praticare diverse discipline sportive.

Numerose come ogni anno le attività di Flow Festival dedicate al vasto pubblico, agli appassionati del settore, alle famiglie ed ai bambini che potranno cimentarsi nella loro attività outdoor preferita o quella che da tempo vogliono provare. Flow Festival è per tutti una grande occasione per divertirsi ed accrescere le proprie passioni. Alcune delle attività in programma quest’anno saranno organizzate in collaborazione con il Mudif (Museo Diffuso del Finale) e conArcheo Trekking che, attraverso visite e percorsi guidati ai principali siti storici, mostreranno l’immenso patrimonio artistico e culturale presente nel territorio di Finale Ligure con oltre 350 mila anni di storia.

Ulteriore particolarità di Flow Festival la sua grande area expo dedicata, che ospita aziende espositive del settore outdoor, presenta brand ed anticipazioni di prodotti, permette di testare nuovi materiali.

Atleti, appassionati di attività all’aria aperta e visitatori potranno partecipare a Flow Festival dal27 al 29 settembre a Finalmarina, una grande festa dello sport nello stesso scenario naturale in cui praticare la propria disciplina preferita 365 giorni l’anno.