Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: le prime sanzioni del Giudice Sportivo

COPPA ITALIA
GARE DEL 24/ 8/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr
DIFFIDA
GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)
DIGNO ADAMO (ANGELO BAIARDO)
IELLI CHRISTIAN (ANGELO BAIARDO)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)
NORRITO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CURABBA MORENO (CAMPOMORONE S. OLCESE)
MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CAPPANNELLI MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
DI MOLFETTA ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLES.)
MITROTTI GIACOMO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLES.)
PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)
CROCI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
CUSATO GIANLUCA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
GANDOLFO GIACOMO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
GARE DEL 25/ 8/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr
DIFFIDA
DI LORENZO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PASTORINO STEFANO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BRUZZONE ALESSANDRO (CAIRESE)
MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)
INSOLITO GIANMARCO (FINALE)
BOGGIAN GIOVANNI (IMPERIA)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)
VIRGA FEDERICO (IMPERIA)
PANTANELLA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (OSPEDALETTI CALCIO)
GALIERA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
VENTRICE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)
ANGIRILLO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (PIETRA LIGURE 1956)