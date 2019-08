Calciomercato, Andora. Torna Mattia Ardizzone, il giocatore è stato tesserato dal Savona

Il comunicato del club:

E’ ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Ardizzone, giovane difensore classe 2000, dal Savona all’AC Andora. Messosi in luce nel finale della scorsa stagione, il terzino andorese si candida ad un ruolo importante nella stagione appena iniziata. “Ringraziamo il Savona per la disponibilità a concludere una trattativa per noi molto importante” confida Mister Ghigliazza, “Mattia ha dimostrato per crescita e disponibilità di valere un investimento da parte della società. Siamo soddisfatti di riportare tra le nostre fila un altro ragazzo del nostro paese.”