Ghione carica il Mallare: “Play off? Firmo soltanto per l'obiettivo massimo”

Una grande rimonta nel girone di ritorno e play off sfiorati, rosa confermata e innesti in tutti i reparti. Sarà l'anno del Mallare?

In questi giorni, i “lupi” si sono radunati agli ordini di mister Ghione, il quale non fa mistero di essere alla guida di un gruppo di assoluto valore: “Abbiamo creato una rosa importante per la Seconda Categoria, confermando uno zoccolo duro che garantisce qualità e coesione del gruppo e inserendo elementi di qualità”. A rinforzare la rosa sono infatti arrivati i difensori Briano (Plodio) e Marian (Cengio), i centrocampisti Bubba (Altarese) e Dimare (Speranza) e gli attaccanti Siri (Cairese), Pansera (Altarese) e Brahi (Altarese).

Il trainer che due stagioni fa ha vinto il campionato di Prima Categoria con il Celle ha le idee chiare su come sviluppare la preparazione: “Lavoreremo molto con la palla. Vogliamo giocare a calcio e per questo bisogna familiarizzare il più possibile con l'attrezzo del mestiere. Chiaramente, vi sarà anche una parte a secco, visto che nei dilettanti non si può contare su attrezzature sofisticate”.

Alla domanda se firmerebbe per un piazzamento play off, Ghione risponde senza troppi giri di parole: “Non firmo mai se non per l'obiettivo massimo”. Tuttavia, riconosce che quello alle porte sarà un torneo estremamente difficile: “Vadese, Priamar e Santa Cecilia hanno fatto acquisti importanti. Il Sassello ha confermato un blocco forte e il Plodio avrà una grande voglia di rivalsa. Ma anche Pallare, Calizzano e Murialdo hanno organici di livello”.