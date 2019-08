Alassio, anche a settembre Free Yoga e benessere gratuito

Continua con successo l’iniziativa dell’associazione nazionale di promozione sociale Free Yoga. Ad Alassio il grande successo dell’estate 2019, tre mesi di yoga gratuito e benessere per tutti. Per tale motivo si è deciso di prolungare l’iniziativa per tutto il mese di settembre in modo che possano ancora beneficiarne residenti e turisti.

Proseguono quindi per un altro mese gli appuntamenti quotidiani gratuiti (iniziati lo scorso giugno) sul pontile Bestoso, presso il centro Essere Yoga e Benessere,

ma anche occasionali lezioni in altre location della città (piazza, spiaggia, parco, terrazza panoramica) con la speranza di poter poi organizzare e proseguire l’iniziativa tutto l’anno.

Lo Yoga è una pratica che coinvolge corpo, mente, respiro, emozioni e porta un profondo benessere. Tutti possono praticare yoga, donne e uomini di ogni età.

Le lezioni sono tenute da insegnanti certificati e riconosciuti a livello internazionale, coordinati da Lucia Ragazzi, anima dell’iniziativa, in collaborazione con il centro “Essere Yoga e Benessere” e l’associazione di promozione sociale “Free yoga”: un servizio gratuito ma di qualità.

Ogni mattina alle 8 sul Molo di Alassio si può partecipare ad una lezione gratuita adatta a tutti. Si pratica yoga immersi tra i suoni della natura, sospesi tra cielo e mare e ogni giorno l’energia di 100 persone che praticano assieme si fonde in un unico respiro.

Le lezioni gratuite proseguono poi presso il centro Essere Yoga e Benessere in vari orari: a pranzo, nel pomeriggio e alla sera, dove vengono proposte lezioni di livelli differenti o adatte alle esigenze di praticanti diversi, in una struttura speciale ed appositamente concepita per valorizzare tali attività.

Possono praticare yoga, anche bambini, donne in gravidanza, terza età, sportivi, partecipando a lezioni generiche per tutti o in lezioni speciali con tecniche utili per le differenti necessità.

Una bella iniziativa unica in Italia: tre mesi di yoga gratuito, decine di lezioni settimanali, lezioni con centinaia di partecipanti, migliaia di persone coinvolte a cui si regala benessere.