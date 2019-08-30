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Calcio | 30 agosto 2019, 18:28

Calcio, Coppa Italia Promozione: già sei espulsi nella prima giornata

Calcio, Coppa Italia Promozione: già sei espulsi nella prima giornata

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 25/ 8/2019


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE

BALDACCINI DAVIDE (VELOCE 1910)      

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CORIO TOMMASO (DIANESE E GOLFO 1923)  

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ABDOULIE BARROW JANNEH (VALDIVARA 5 TERRE)  

BELFORTI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)  

GUELFI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr DIFFIDA

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)  

PERASSO ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MAIA STEFANO (BRAGNO)  

CERADELLI GIACOMO (CADIMARE CALCIO)

CRAFA JACOPO (CADIMARE CALCIO)  

DEL SANTO MANUEL (CADIMARE CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)  

GIUNTA TIBERIO (CAMPOROSSO)

GRIFO KEVIN (CAMPOROSSO)  

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

MESSINEO LORENZO (CAMPOROSSO)  

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)  

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)  

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)  

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)  

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)  

BATTAGLIA BUSACCA E. (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MASI LUCIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

 BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

CABRAS MATTIA (GOLIARDICAPOLIS 1993)  

BERTORA SIMONE (LEGINO 1910)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)  

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)  

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

MEZZANI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)  

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)  

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)  

PERAGALLO PIETRO (SAMMARGHERITESE 1903)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)  

BERTONATI FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)  

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)  

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)  

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)  

REA DANILO (VENTIMIGLIACALCIO)

COSTA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)       

redazione

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