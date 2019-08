Calcio, Savona: stasera il vernissage in Piazza Sisto

Si aprirà questa sera il sipario sul Savona calcio, nella cornice di Piazza Sisto.

Alle 20:30 i biancoblu di mister Siciliano riceveranno l'abbraccio della città in attesa dell'esordio in programma domenica pomeriggio in casa del Seravezza.

Finalmente si scende in campo quindi, seppur, come aveva sottolineato Patrassi pochi giorni fa, sono ancora in corso controlli sullo stato di salute del bilancio biancoblu.

Nelle scorse ore è infatti emersa una nuova maxi cartella esattoriale da oltre 150 mila euro originariamente in ottica di "rottamazione", in parte attesa dalla nuova proprietà, ma non dalle proporzioni cosi rilevanti.

Resta da capire come questo tipo di situazione sarà dipanata tra la vecchia e la nuova gestione, ma probabilmente la soluzione si nasconde all'interno degli accordi intrapresi per il passaggio delle quote e ratificati all'interno dell'atto stipulato presso l'ufficio notarile Firpo - Smedile, lo scorso 30 luglio.

Quel che è certo è che il lavoro di ristrutturazione del club sarà lungo e impegnativo, ma finalmente, da domenica, si tornerà a parlare di calcio giocato.