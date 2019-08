Calciomercato, Ceriale. Colpo Maxena per i biancoblu: "Ambientarsi è stato facile"

Il comunicato del club biancoblu:

A poche ore dall’esordio ufficiale della Prima Squadra da Ceriale arriva l’ufficializzazione del giocatore Francesco Maxena. Classe 2000, ex Albenga, Francesco è un ragazzo talentuoso che vanta già numerose esperienze nel campionato di Eccellenza nel quale ha esordito proprio vestendo i colori della squadra ingauna.

Nasce come centrocampista, ma può essere facilmente adattato al ruolo di terzino nel quale ha dimostrato di avere interessanti qualità. Le parole del DS Degola: “Da parecchie settimane Maxena si è unito al nostro gruppo grazie al nulla osta concesso dall’Albenga e siamo molto soddisfatti del suo approccio e dell’atteggiamento in campo. Si sta adattando ai nuovi moduli proposti da Mister Biolzi dimostrando duttilità e voglia di imparare. Sicuramente si tratta di un acquisto importante, un ulteriore under di livello che si va ad unire al gruppo di giovani talenti creato lo scorso anno”.

Le dichiarazioni di Maxena al momento della firma: “In questo primo mese mi sono trovato molto bene, i ragazzi mi hanno accolto nel gruppo senza esitazioni ed ho anche ritrovato alcuni miei ex compagni che mi hanno aiuto ad ambientarmi ancora più facilmente. Conoscevo già Mister Biolzi, seppur in maniera non approfondita, perché mi aveva allenato qualche mese in passato; in queste settimane sto lavorando sodo per adattarmi moduli e schemi per me nuovi, ma contiamo di arrivare pronti per il campionato perché vogliamo fare bene tutti insieme”. Diamo quindi il benvenuto a Francesco Maxena nella nostra famiglia augurandogli le migliori soddisfazioni calcistiche vestendo i nostri colori.