Vado, via ai lavori per la realizzazione di un campetto sportivo a Sant'Ermete

Sono partiti i lavori per la realizzazione di un campetto sportivo con relativa sistemazione esterna in località Sant'Ermete a Vado Ligure, con l'importo del progetto che si attesta in una spesa complessiva di 193mila euro.

Come prime lavorazioni verranno effettuati gli scavi di livellamento e sbancamento e quest'ultimo intervento deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività scolastica cercando di limitare le interferenze con gli utenti della scuola e diminuire il disturbo che verrà arrecato durante le lezioni.

"Un intervento importante che mette in sinergia attività sociali, scuola e comunità. La nuova realizzazione è localizzata infatti in adiacenza ala scuola, la SMS e i giardini pubblici, così da ottimizzarne l'utilizzo e dotare la scuola di uno spazio sicuro e rinnovato per le attività anche all'aperto. Nella comunità di Sant'Ermete è presente un numero importante di ragazzi e realizzare un intervento che possa dar loro degli spazi ricreativi è segno importante oltre che finalizzato ad una integrazione con la SMS presente li vicino" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.