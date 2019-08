Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Campomorone e Finale anticipano, alle 17:30 la sfida a Begato 9

Sbloccarsi in Coppa Italia, ma soprattutto continuare il proprio percorso di crescita in vista del campionato.

Dopo la sconfitta iniziale al primo turno, rispettivamente contro Albenga e Cairese, è difficile per il Campomorone e per il Finale immaginare di poter passare il turno: le squadre di Pirovano e Buttu hanno infatti schierato nello scorso week end tantissimi giovani, consci del progetto tecnico imbastito per il prossimo campionato.

Sarà comunque una partita interessante quella in programma alle 17:30 a Begato 9, soprattutto per comprendere i passi avanti maturati da entrambi i team negli ultimi sette giorni.

A dirigere l'incontro sarà Tanzella di La Spezia, coadiuvato da Vigne e Penasso delle sezioni di Chiavari e Albenga. Livescore su Svsport.it.