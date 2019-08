Calcio, Coppa Liguria: gli anticipi battezzano la competizione, oggi in campo Letimbro - Aurora e Baia Alassio - Andora

Sarà il week end della Coppa Liguria di Prima Categoria, pronta al proprio battesimo già nella giornata odierna con ben due anticipi.

A dare il via alla competizione, alle 18.00 saranno la Letimbro e l'Aurora, nella cornice del "nuovo" Santuario, dove le nuove tribune saranno finalmente agibili.

In serata, invece, riflettori accesi al "Ferrando" di Alassio con le vespe della Baia pronte a ricevere l'Andora, in un possibile anticipo di alta classifica in ottica campionato.

A dirigere gli incontri saranno Vitale di Savona e Morbelli di Albenga, livescore attivo su Svsport.it.