Calcio. La Letimbro è pronta: "Sarà una stagione tutta da vivere"

Le dichiarazioni di Ezio Alpino:

Oggi sabato 31 Agosto ricominciamo una nuova stagione, affrontando l'esperienza della Coppa Liguria con la partita che ci vedrà impegnati alle ore 18,00 con la “A.S.D. Aurora Calcio” al Campo Sportivo “A. Briano” del Santuario. Siamo pronti ad iniziare questa stagione difficile, irta di ostacoli ma come sempre stimolante per i nostri colori.

Nel prossimo mese il nostro percorso ci vedrà protagonisti in questa prima parte della competizione per poi catapultarci nel Campionato di Prima Categoria dal 13 di Ottobre.

Abbiamo iniziato da una decina di giorni la preparazione, la nostra Società si è assestata sullo stesso livello dirigenziale, alcuni giocatori hanno scelto altre strade, abbiamo puntato molto sui giovani, ci sono stati grandi ritorni, ci sono stati nuovi innesti importanti ma l’ossatura della squadra è rimasta integra e su quella puntiamo dopo le tante soddisfazioni avute in questi ultimi anni. Il nostro gruppo dirigente, a partire dal Direttore Sportivo, hanno lavorato con impegno e abnegazione per costruire una rosa competitiva e aspettiamo con curiosità, a partire da oggi, il responso del campo per vedere dove vogliamo arrivare.

Ora abbiamo un parco giocatori di qualità pronti a dimostrare il loro valore e la voglia di essere protagonisti.

In questo contesto vi è stata la conferma dell'allenatore mister Maurizio Oliva, uomo di esperienza e professionalità che fa del suo credo il lavoro sul campo per arrivare ogni Domenica al top della condizione per affrontare le partite che ci attendono al massimo.

I suoi consigli e le sue indicazioni per modellare la squadra ci hanno permesso di creare un grande gruppo di ragazzi che tale deve rimanere perché la Letimbro in questi ultimi anni ha costruito i suoi successi sull’unità di tutti anche nei momenti di difficoltà.

Ora si ricomincia.

Dalla preparazione svolta dai ragazzi si è notato, a mio modesto parere, che anche quest’anno la squadra c’è ; Oliva ha a disposizione un gruppo di giocatori che possono dire molto sia nella Coppa che nel prossimo Campionato.

Certamente abbiamo un gruppo che in questa stagione ci può aiutare ad ottenere risultati importanti.

I nostri ragazzi sono convinto che sapranno mettere le loro qualità tecniche e agonistiche a disposizione alzando l'asticella della competizione con tutti per affrontare un percorso certamente difficile in un girone di Campionato a 14 squadre, dove tutte le squadre si sono rafforzate e pronte a darsi battaglia.

Ma noi ci siamo, non facciamo nessun tipo di proclamo e dobbiamo affrontare ogni gara con la massima concentrazione, determinazione e grinta per cercare di vincere sempre consci anche della nostra forza.

Dobbiamo essere umili sapendo che non ci regalerà, come tutti gli anni, niente nessuno. Possiamo però in questa stagione avere delle belle soddisfazioni dai nostri ragazzi.

Se avremo questa consapevolezza sono convinto che gli obiettivi che ci costruiremo partita dopo partita li potremo raggiungere mettendo in risalto il valore del gruppo e pronti a fare divertire i nostri tifosi che finalmente da quest'anno potranno, come è già stato annunciato, vedere le partite dalle tribune del Campo Sportivo agibili dopo diversi anni.

Una cosa è certa : dobbiamo prima di tutto divertirci noi perché nel calcio dilettantistico, sempre più in difficoltà a livello gestionale, uno dei valori principali deve rimanere questo.

I risultati che arriveranno potranno solo, partita dopo partita, valorizzare una Società che da moltissimi anni lavora con fatica per rimanere nel calcio dilettantistico con persone che credono per prime nel valore morale e di crescita di questo sport.