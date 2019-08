Calcio. Vado, battesimo casalingo contro il quotato Real Forte Querceta. Tarabotto: "Partita tosta da giocare con la giusta mentalità"

È tempo di vigilia di campionato anche per il neo promosso Vado di mister Tarabotto, pronto al debutto casalingo contro i nerazzurri del Real Forte Querceta, inseriti nuovamente nel gruppo A dopo il girone completamente toscano della passata stagione.

Un avversario di categoria, con nomi importanti soprattutto in attacco, dove i vari Falchini, Doveri e Di Paola formano un reparto avanzato di assoluto valore: "Conosciamo bene le qualità del Querceta, ma voglio che la mia squadra scenda sempre in campo con l'idea di poter proporre calcio, aggredendo gli avversari e cercando di occupare bene tutti gli spazi".

Mister Luca Tarabotto inquadra così la sfida in programma domani al "Chittolina" (fischio d'inizio ore 15:00), sottolineando l'importanza di approcciare bene la gara fin dai primi minuti: "Abbiamo cercato di aumentare i giri negli ultimi allenamenti, lavorando tanto con la palla per migliorare determinati concetti di gioco. Sarebbe bello inaugurare la stagione con un risultato positivo, ma spero innanzitutto di avere delle risposte importanti in termini di prestazione, con l'obiettivo di amalgamare sempre di piu tutto il gruppo che ho a disposizione".

Situazione infermeria piuttosto tranquilla, con il solo Donaggio leggermente infortunato e con Pesce e Gallo sulla via del completo recupero