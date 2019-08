Il comunicato ufficiale:

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver raggiunto l'accordo di tesseramento per la stagione in corso con Mattia Galleano.

Per il difensore centrale classe '81 é un gradito ritorno essendo stato con noi già dal 2016 al 2018.

Tutta la società augurandogli buona fortuna da un caloroso bentornato a Mattia nelle file biancoazzurre.