Calizzano, mister Ponte: "Bene con la San Filippo. Gironi? Sarebbe assurdo metterci in Riviera"

Il Calizzano parte con i piedi ben piantati per terra, nonostante a una già buona base di partenza siano stati aggiunti tasselli in tutti i reparti: Richero in porta, Canciani e Cantatore in difesa, Mao e Nari a centrocampo e Persano in attacco. "Crescere sotto tutti i profili e, come fatto lo scorso anno, evitare i play out, questo è l'obiettivo", chiosa il mister giallorosso che poi, in veste di presidente, si pronuncia sulla ancora incerta composizione dei gironi: "Se preferiamo Riviera o Val Bormida? Noi siamo in Val Bormida. Sarebbe assurdo, nonché dispendioso al massimo, sia in termini di tempo sia in termini economici, andare ad affrontare trasferte lunghe in provincia di Imperia, considerando il tempo di percorribilità delle strade più che il chilometraggio".