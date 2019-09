Calcio. Coppa Italia di Eccellenza: due volte Ruffo e l'Albenga espugna Cairo, alla Cairese non basta il gol di Pastorino

CAIRESE - ALBENGA 1-2 - 24' e 6'st Ruffo; 13'st Pastorino

45'st + 4 Finisce qui: l'Albenga vince 2-1 a Cairo e si qualifica alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza con un turno d'anticipo.

45'st + 3 Ammonito Anselmo, ma anche secondo giallo per Prato. La Cairese chiude in 10 ma lo fa in avanti.

45'st Saranno quattro i minuti di recupero. Intanto la Cairese sostituisce Colombo con Incorvaia. Ammonito Maisano, tecnico della Cairese: come da novità nel regolamento, sventolato il giallo anche all'allenatore.

44'st Dorno dalla distanza, pallone fuori ma non di molto.

42'st Ammonito Di Pietro, attaccante dell'Albenga.

39'st Ancora De Simone a seminare il panico nella difesa avversaria, la squadra di Maisano si salva con qualche affanno.

37'st Subito in evidenza De Simone con un cross allontanato in tuffo da Moraglio.

35'st Solari manda in campo anche il neo arrivato De Simone: esce Di Salvatore.

33'st Ancora un cambio per l'Albenga: esce Figone, dentro Simaha.

30'st Piove al "Brin": ultimo quarto d'ora di gara (più recupero) bagnato per Cairese e Albenga.

28'st Ammonito Gargiulo, Albenga che sembra patire un po' di stanchezza: la Cairese prova ad approfittarne.

25'st Di Martino lascia il campo: al suo posto ecco De Matteis.

23'st Di Martino ci prova su punizione da circa 30 metri, pallone alto.

21'st Nuova sostituzione per mister Solari: esce Barisone, entra Barchi.

18'st Cambio anche per l'Albenga: fuori Ruffo, dentro Metalla. Applausi per l'autore dei due gol degli ingauni.

17'st Doppio cambio per la Cairese: fuori Facello e Moretti, dentro Damonte e Tubino

16'st Di Salvatore al tiro da posizione defilata, Moraglio respinge di piede.

13'st PASTORINO, LA CAIRESE ACCORCIA LE DISTANZE! Conclusione precisa del numero 7 gialloblu, nulla da fare per Bambino.

6'st RUFFO, 2-0 ALBENGA! Doppietta per il numero 10 di Mister Solari che finalizza al meglio un lungo rilancio di Bambino.

2'st Problemi per Auteri che deve lasciare il campo: dentro Esposito.

1'st Si riprende a giocare: nessuna novità nelle due squadre.

45'+1 Termina qui la prima frazione: a Cairo, Albenga avanti 1-0 grazie al gol al 24' di Ruffo.

45' Un minuto di recupero prima dell'intervallo.

38' Giallo per Olivieri: intervento falloso del difensore dell'Albenga, uno degli ex della partita.

37' Bordata di Di Martino, Bambino vola e mette in corner. Grande intervento del numero uno di mister Solari.

35' Punizione da buonissima posizione per la Cairese, sul pallone ci sono Saviozzi e Di Martino.

33' Cartellino giallo anche per Facello, centrocampista dei padroni di casa.

30' Ammonito Di Salvatore: è il primo ammonito nelle fila dell'Albenga.

27' Prova a reagire la squadra di Maisano: tiro-cross di Pastorino, sfera lontano dalla porta di Bambino.

24' GOL DELL'ALBENGA! Ruffo deposita in rete un assist perfetto da parte di Di Salvatore, ospiti avanti 1-0.

21' Ammonito Prato: al difensore della Cairese il primo cartellino del match.

16' Contropiede dell'Albenga: Di Salvatore avvia l'azione in velocità, Ruffo arriva alla conclusione con un tiro centrale bloccato in due tempi da Moraglio.

13' Ruffo da buonissima posizione si coordina male e spara alto: chance ghiotta fallita dal numero 10 ingauno.

12' Risponde l'Albenga: Grandoni inventa per Di Salvatore che sfonda sulla destra, la difesa valbormidese si rifugia in corner.

10' Cairese vicinissima al vantaggio, provvidenziale la chiusura di Barisone su Pastorino. Buon momento per la compagine di casa, ospiti in difficoltà.

9' Cairese che ci prova lanciando Saviozzi in profondità, Olivieri chiude sull'attaccante gialloblu.

7' Prime battute senza particolari emozioni, con le squadre che provano a prendersi le misure.

1' Iniziata la sfida del "Brin": locali in maglia gialla con dettagli in blu, pantaloncini blu e calzettoni gialli. Ospiti in completo rosso con inserti gialli.