È iniziata anche la stagione della Juniores d’Eccellenza. Ieri, al “Borel” di Finale Ligure, la squadra di mister Mambrin è scesa in campo per un’amichevole contro i pari età del Finale: è finita 5-1 per l’Albenga, in gol per quattro volte Beluffi e Mokhles.

Un buon test in vista del campionato, con ben 9 giocatori sottoleva (2003) su 11 impiegati dal tecnico ingauno