Calcio. Savona, che l'avventura abbia inizio: i biancoblù debuttano in campionato nella tana del Seravezza

È come il primo giorno di scuola, quando hai sùbito un compito in classe da superare per trovare slancio e fiducia, in vista di un cammino pronto ad accompagnarti per quasi nove mesi.

Per il nuovo Savona del presidente Patrassi arriva finalmente il giorno del debutto in campionato, un appuntamento atteso a lungo soprattutto dalla tifoseria, riavvicinatasi alla squadra dopo il cambio di proprietà avvenuto a metà luglio. L'ambizioso progetto che prevede il ritorno nel calcio professionistico nel minor tempo possibile partirà ufficialmente questo pomeriggio, con la sfida che vedrà i biancoblù impegnati sul campo del Seravezza, squadra toscana reduce da due ottime stagioni in termini di gioco e risultati. Con una rosa ormai consolidata da diverso tempo, mister Vangioni ripartirà dal colluadatissimo 3-5-2, fatto di corsa, intensità e grande pressione. Perso bomber Rodriguez durante il mercato estivo, la società versiliese ha puntato su un ex attaccante biancoblù, Diego Frugoli, pronto a guidare il reparto avanzato insieme a Grassi e Granaiola.

E' invece ancora in fase di assestamento il Savona di mister Siciliano, che dovrà valutare attentamente le condizioni dei vari giocatori arrivati alla spicciolata proprio a cavallo di Ferragosto: in attesa della punta centrale promessa dalla dirigenza, il tecnico torinese dovrebbe riproporre parte della formazione scesa in campo sette giorni nel primo turno di Coppa Italia, con Tripoli pronto ad illuminare ancora una volta il gioco offensivo degli striscioni. Quasi certa la linea difensiva a quattro, ma non è da escludere, seppur con basse percentuali di probabilità, un 3-5-2 a specchio nel tentativo di arginare le probabili sfuriate dell'undici toscano.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, con webcronaca diretta su Svsport.it