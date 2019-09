Calcio. Savona, l'esordio in campionato finisce con un positivo 1-1. Siciliano: "Indicazioni importanti, peccato per le occasioni nel finale non sfruttate a dovere" (VIDEO)

Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, il Savona di mister Siciliano, nella 1^ giornata del girone A di Serie D, esce con buone indicazioni e un prezioso pareggio dalla difficile trasferta di Seravezza, compagine che tra le mura amiche del “Buon Riposo” non perde da più di un anno.

Al vantaggio toscano siglato da Grassi su calcio di rigore (ennesima rete subita dagli undici metri dalla formazione biancoblù, che continua però a non prendere reti su azione) ha risposto Tripoli con una chirurgica punizione dal lato corto dell'area di rigore, che ha visto la sfera andare a morire sotto l'incrocio dei pali.

Nel finale, con le squadre molto lunghe, il Savona ha avuto due clamorose palle gol per portare a casa i tre punti, non sfruttate a dovere dal giovane Mehic, ben imbeccato dal debuttante Romeo Giovannini, classe 2001 al quale sono bastati pochi minuti per mettere in luce ottimi spunti sulla fascia destra.

Nell'immediato post partita, mister Siciliano ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando il buon secondo tempo contro un avversario più avanti dal punto di vista fisico