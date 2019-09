Calcio, Serie D: Vado cuore e gamba, Castaldo recupera il Real Forte Querceta

VADO - REAL FORTE QUERCETA 1-1 (76' Castaldo - Di Paola 59')

94' finisce 1-1 dopo 4 minuti di recupero. Nel finale proteste rossoblu per un tocco di mano in area toscana

86, Esce Falchini, dentro Fantini, risponde Tarabotto con Redaelli per Marmiroli

84' ancora un cambio per il Querceta, Carlucci rileva Bertoni

79' occasionissima sprecata in ripartenza, Più non completa la rifinitura in una situazione di 3 contro 1!

76' CASTALDO! PAREGGIA IL VADO! Il colpo di testa non lascia scampo a Manfredi

75' ancora cambi, uno per parte: Doveri esce per Amico, nel Vado Oubakent sostituisce Gagliardi

73' out anche Tomasini, in campo Gallo

72' Più rileva Alessi nel Vado

70' Lazzarini per Belluomini, primo cambio ospite

66' colpo di testa di Di Paola dal limite dell'area piccola, Illiante blocca centrale

64'buona ripartenza del Querceta, Falchini spreca da dentro l'area

61' ammonito mister Tarabotto

59' DI PAOLA! QUERCETA IN VANTAGGIO. Destro perfetto dai 25 metri, pronto a levare le ragnatele dall'incrocio dei pali.

50' replica Lazzarini, il destro da fuori area viene deviato in angolo. Dal corner pericoloso colpo di testa di Guidi, fuori dallo specchio

46' subito Vado a un passo dal vantaggio, il batti e ribatti davanti a Manfredi non premia i rossoblu

46' inizia la ripresa

Secondo tempo

46' termina il primo tempo dopo un minuto si recupero. Proteste del Vado per un presunto tocco di mano in area sul tiro di Dagnino

38' gioco molto spezzettato, gli interventi falloso non si contano da ambo le parti

29' sventola di Gagliardi alzata sopra la traversa, dalla bandierina Tomasini colpisce di testa mandando la sfera a lati

27' ammonito mister Amoroso

22' Tomasini sfonda a destra, tiro - cross teso, Manfredi smanaccia in angolo

20' Dagnino ci prova dai 20 metri, Manfredi blocca in allungo

18' 4-4-2 per il Vado, 3-5-2 per gli uomini di Amoroso

12' partita molto fisica e animi subito accesi. La tenuta atletica sarà determinante con il gran caldo odierno

6' Doppia occasione per il Querceta, ci prova Lazzaruni da fuori e a seguire Giovanelli di testa, approccio positivo dei toscani al chittolina

1' si parte!

Primo tempo

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Scannapiesco, Castaldo, Fossati, Tomasini, Marmiroli, Alessi, Gargliardi, Piacentini.

A disposizione: Vasoli, Puddu, Aurelio, Redaelli, Gallo, Alberto, Costantini, Piu, Oubakent.

Allenatore: Tarabotto

Real Forte Querceta: Manfredi, Giovanelli, Bertoni, Biagini, Tognarelli, Guidi, Maffini, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola

A disposizione: De Carlo, Credentino, Carlucci, Minichino, Belluomini, Baldassarri, Amico, Fazzini, Fantini

Allenatore: Amoroso

Arbitro: Vacca di Saronno

Assistenti: Cardona (Catania) - Lo Callo (Seregno)