Calcio. Serie D, anche il Vado ai nastri di partenza: al "Chittolina" c'è la visita del Real Forte Querceta

Incrocio sull'asse Liguria-Toscana anche per il neo promosso Vado di mister Tarabotto che, nella 1^ giornata del gruppo A di Serie D, ospiterà al "Chittolina" il sempre pericoloso Real Forte Querceta.

Esordio ad alto coefficiente di difficolta per la formazione rossoblù, fresca vincitrice del campionato di Eccellenza ligure: i toscani di Amoroso, dopo l'ultima altalenante stagione, vogliono tornare sui livelli di due anni fa, quando chiusero il campionato in zona playoff alle spalle di Albissola, Sanremese e Ponsacco. Sotto la guida del mister ex Sestri Levante, i nerazzurri cercheranno subito punti pesanti sul sintetico del "Chittolina", con i vari Doveri, Di Paola e Falchini pronti a recitare un ruolo da protagonisti fin dalle prime giornate. Ancora qualche dubbio dal punto di vista tattico per il tecnico di Cascina, orientato a disegnare inizialmente una linea difensiva a tre.

Un paio di ballottaggi anche per Luca Tarabotto, che dovrà fare a meno di Donaggio, con Pesce e Gallo non ancora al top dopo i leggeri acciacchi patiti in settimana. Probabile comunque uno schieramento iniziale simile a quello sceso in campo quindici giorni fa contro il Fossano, con Gagliardi, Alessi e Piacentini in rampa di lancio verso una maglia da titolari nel reparto avanzato. Ballottaggio Illiante-Vasoli tra i pali, mentre al centro della difesa agiranno Scannapieco e Castaldo.

Al "Chittolina" fischio d'inizio alle ore 15.00, con il racconto live della sfida sulle pagine del nostro quotidiano