Andora: domenica prossima torna per la seconda edizione il Miglio e Mezzo Marino

Pochi giorni alla seconda edizione del “MIGLIO E MEZZO MIGLIO MARINO ANDORESE”! Domenica 8 Settembre, sulla spiaggia dei Bagni Sciabecco, il Circolo Nautico Andora darà il via, alle ore 11.00 alla, ormai classica, gara di nuoto in mare. Disciplina che sta avendo molto successo in questi ultimi anni. Prevediamo una grande affluenza viste anche le buone previsioni meteo-marine.