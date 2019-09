A.R.T.E. Savona indice un avviso per assunzione personale

Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione per una selezione esterna. Spiega l'amministratore unico di A.R.T.E. Savona, l'arch. Alessandro Revello: "Con decreto n. 121 del 22.08.2019 è stato approvato

- n. 1 AVVISO di selezione esterna, per titoli ed esami, finalizzata per titoli e esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto vacante in Area B, livello economico B3, profilo amministrativo, nel Servizio Amministrativo, Ufficio Segreteria Generale Contratti e appalti.

Titolo di studio richiesto: Diploma quinquennale di scuola media superiore

Il termine per la ricezione delle domande è fissato al 23.09.2019

L'Avviso integrale e lo schema della domanda sono pubblicati sul sito di ARTE Savona www.artesv.it, nella home-page e in “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso".