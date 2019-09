Pallapugno: il punto sulla Serie B e tutti i risultati di domenica 1 settembre

Serie B Play off - Seconda ritorno

Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese 11-10

Taggese-Morando Neivese 11-6

La Taggese di Daniel Giordano batte 11-6 la Morando Neivese di Fabio Gatti e conquista, con due giornate d'anticipo sulla chiusura del play off di Serie B, l'accesso alla semifinale. Secondo posto in classifica, a tre lunghezze dalla capolista, per l'Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, grazie al successo casalingo per 11-10 con la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino. La classifica : Taggese 23, Acqua S.Bernardo San Biagio 20, Morando Neivese 18, Osella Surrauto Monticellese 17.



Serie B Play out - Seconda ritorno

Serramenti Bono Centro Incontri-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-9

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-8



La Vini Capetta Don Dagnino stacca il pass per gli spareggi d'accesso alla semifinale di Serie B. Nel terzultimo turno dei play out, la quadretta ligure di Daniele Grasso supera 11-8 la Speb di Andrea Daziano. Vittoria e secondo posto in classifica per la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone, che s'impone 11-9 a San Pietro del Gallo con la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto.

La classifica : Vini Capetta Don Dagnino 19, Serramenti Bono Centro Incontri 15, Bcc Pianfei Pro Paschese 13, Speb 9.



Serie B Girone salvezza - Seconda ritorno

Virtus Langhe-Benese 7-11

Riposa: Srt Progetti Ceva



La Benese di Paolo Sanino espugna lo sferisterio di Dogliani, battendo 7-11 la Virtus Langhe e festeggia la permanenza in Serie B, insieme alla Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, che osservava il proprio turno di riposo. A due giornate dalla fine del girone salvezza la Virtus Langhe, che riposerà nel prossimo turno, è già matematicamente retrocessa in Serie C1. La classifica : Srt Progetti Ceva 7, Benese 6, Virtus Langhe 3.



Serie C1 - Andata semifinale

Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze 4-11



Serie C2 – Andata quarti di finale

San Biagio-Castellettese 11-2

Gottasecca-Caraglio sospesa per pioggia sul 4-1, riprende martedì 3 settembre, ore 21, a Gottasecca.



