Calcio, Albenga. Ruffo bum bum, e i bianconeri volano in semifinale di Coppa: "Giocando insieme alla squadra diventa tutto più facile" (VIDEO)

Calarsi in una nuova realtà non è semplice per nessun, ma Salvatore Ruffo ha saputo mano a mano ritagliarsi uno spazio importante tra le fila dell'Albenga, dopo un mese di preparazione all'insegna del lavoro.

L'attaccante campano, reduce dell'esperienza in Australia con il Fremantle di mister Gangemi, ha infatti compiuto passi da gigante nel processo di integrazione all'interno dei meccanismi di gioco bianconeri, tanto da regalarsi la doppietta che ha permesso ai bianconeri di conquistare la vittoria a Cairo e la qualificazione in semifinale di Coppa.