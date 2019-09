Calcio. Savona, Disabato invoca lo spirito di squadra: "E' il gruppo che deve fare la differenza, solo in questo modo si vincono i campionati" (VIDEO)

Sessantacinque minuti da titolare al centro del campo per Donato Disabato, che con grinta e qualità, pur faticando leggermente dal punto di vista fisico a metà ripresa, ha cercato di illuminare il gioco offensivo del Savona, tornato da Seravezza con un prezioso 1-1

Nelle interviste in zona mista, il centrocampista ex Pro Patria ha sottolineato l'importanza del punto conquistato in Toscana, invocando fin da subito lo spirito di squadra, fondamentale per poter competere nelle posizioni di vertice della classifica