Calcio. Seravezza ancora imbattuto tra le mura amiche del "Buon Riposo". Vangioni: "Savona ottima squadra, il pareggio credo sia il risutato più giusto" (VIDEO)

Lo stadio "Buon Riposo" di Seravezza si conferma un fortino inespugnabile per i verdeblù di mister Vangioni. Anche il nuovo Savona di Siciliano, protagonista di una gara in crescendo, non è riuscito ad espugnare la casa dei verdeblù versiliesi, dopo una partita giocata su buoni ritmi nonostante la temperatura abbondantemente sopra i trenta gradi e un'afa insopportabile.

Il tecnico toscano, al quarto anno consecutivo sulla panchina del Seravezza, analizza così l'1-1 finale firmato da Grassi e Tripoli