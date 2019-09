Calcio. Serie D, il Savona si gode la giovane promessa Giovannini: "Che emozione l'esordio in prima squadra!" (VIDEO)

Con il reparto d'attacco ancora “leggero” sorretto da un Tripoli in forma smagliante, in attesa di ufficializzare la prima punta che dovrà guidare il reparto avanzato degli striscioni, il Savona si coccola il giovane talento classe 2001 Romeo Giovannini, entrato a metà ripresa nella sfida contro il Seravezza, pareggiata dagli striscioni per 1-1.

Scatto micidiale, unito a un piede sinistro molto educato, hanno subito impressionato il pubblico presente al “Buon Riposo”, con mister Siciliano che, dalla panchina, ha incitato continuamente l'attaccante cresciuto proprio nel settore giovanile biancoblù.