Letimbro, esordio in coppa che soddisfa mister Oliva. Sul campionato: "Salvezza prima possibile, poi vediamo"

"Bene la prima mezzora, poi le gambe pesanti si sono fatte sentire e non siamo più riusciti a gestire la palla come avremmo dovuto. Normale dopo appena due settimane di preparazione. In generale, sono soddisfatto". Mister Maurizio Oliva commenta così l'esordio in Coppa Liguria della sua Letimbro contro l'Aurora (vantaggio dei savonesi con Battistel e pareggio dei gialloneri grazie a un autogoal).

Una coppa extra large (girone da sette squadre) che ha lasciato un po' perplesso il mister dei gialloblu: "Come abbiamo accolto questa formula? Non ne siamo entusiasti, ma non è un dramma. La affronteremo con serietà. Certamente, sarebbe stato meglio informare prima le società di un impegno così consistente. Tra l'altro, si tende spesso a non affrontare in amichevole le squadre del proprio campionato". Infatti, Letimbro, Speranza, Quiliano, Aurora, Altarese Millesimo e Olimpia Carcarese incroceranno i tacchetti anche nel girone "A" di Prima Categoria.