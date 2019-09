Pallapugno: il prossimo turno di Serie A Banca d'Alba-Moscone e Serie B, con la situazione di C1, C2, Femminile e campionati giovanili

Serie A Banca d'Alba-Moscone Play off - Quinta e ultima di ritorno

Giovedì 5 settembre ore 21

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Pro Spigno

Riposa: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

La classifica : Araldica Castagnole Lanze 24, Torfit Langhe e Roero Canalese 20, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 18, Araldica Pro Spigno 15, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.



Serie A Banca d'Alba-Moscone Play out - Terza e ultima di ritorno

Mercoledì 4 settembre ore 21

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

a Mondovì: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Olio Roi Imperiese

La classifica : Olio Roi Imperiese e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 13, Tealdo Scotta Alta Langa 10, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.

----------------------------------------



Serie B Play off - Prima ritorno

Venerdì 6 settembre ore 21

a Monticello d'Alba: Osella Surrauto Monticellese-Taggese

Sabato 7 settembre ore 20.30

a Neive: Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio

La classifica : Taggese 23, Acqua S.Bernardo San Biagio 20, Morando Neivese 18, Osella Surrauto Monticellese 17.



Serie B Play out - Prima ritorno

Venerdì 6 settembre ore 21

a San Rocco Bernezzo: Speb-Serramenti Bono Centro Incontri

Sabato 7 settembre ore 21

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino

La classifica : Vini Capetta Don Dagnino 19, Serramenti Bono Centro Incontri 15, Bcc Pianfei Pro Paschese 13, Speb 9.



Serie B Girone salvezza - Prima ritorno

Venerdì 6 settembre ore 21

a Bene Vagienna: Benese-Srt Progetti Ceva

Riposa: Virtus Langhe

La classifica : Srt Progetti Ceva 7, Benese 6, Virtus Langhe 3.

Serie C1 - Andata semifinale

Bubbio-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-5

Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze 4-11

Ritorno

Giovedì 5 settembre ore 21

a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Bubbio

Sabato 7 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Polisportiva Pieve di Teco

------------------------------------------



Serie C2 - Andata quarti di finale

Gottasecca-Caraglio sospesa su 4-1, prosegue martedì 3 settembre ore 21

Virtus Langhe-Ricca 11-1

San Biagio-Castellettese 11-2

Don Dagnino-Araldica Castagnole Lanze 10-11

Ritorno

Venerdì 6 settembre ore 21

a Caraglio: Caraglio-Gottasecca

a Ricca: Ricca-Virtus Langhe

Domenica 8 settembre ore 16

a Scaletta Uzzone: Castellettese-San Biagio

Mercoledì 4 settembre 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Don Dagnino

------------------------------------------



Femminile - Andata finale

Giovedì 5 settembre ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-Gymnasium Albese A

Ritorno

Giovedì 12 settembre ore 21

ad Alba: Gymnasium Albese A-Amici del Castello

È tutto pronto per il tradizionale meeting giovanile di pallapugno che farà tappa quest'anno a Cherasco. La diciottesima edizione della manifestazione promossa dalla Fipap si terrà nella giornata di sabato 7 settembre. Al via ci saranno le squadre di tutte le categorie giovanili: promozionali, pulcini, esordienti, allievi, juniores e femminile.

Il programma .

Si comincia al mattino, alle 8.45, con la presentazione e la sfilata di tutte le squadre partecipanti, seguita dalle gare eliminatorie sui campi allestiti nell'area geografica intorno alla cittadina di Cherasco. Nel pomeriggio, dalle 15, lo sferisterio di Monticello d'Alba diventerà il teatro delle finali e delle premiazioni che concluderanno la manifestazione verso le 20.