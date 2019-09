Calcio, Ceriale: gli incassi delle partite contro Loanesi e Bragno saranno devoluti all'iniziativa "Una gamba per Marco"

Al Merlo non mancano di certo le iniziative benefiche che durante l’anno vengono organizzate per poter aiutare chi ne ha più bisogno.

In questa occasione, il Ceriale Progetto Calcio ha deciso di aiutare in maniera concreta l’amico Marco Buonocore sostenendo la raccolta fondi a lui dedicata “Una gamba per Marco”.

Marco, 38 albenganese ma volto noto anche a Ceriale, lo scorso 14 ottobre è stato vittima di un grave incidente in moto. A seguito di quel terribile impatto gli è stata amputata la gamba sinistra.

Sono passati parecchi mesi da quel brutto giorno e Marco ha attraversato sicuramenti momenti di crisi, ma ha dimostrato anche tanto coraggio e voglia di rimettersi in piedi.

Per poter tornare ad una vita il più possibile normale serve una protesi definitiva, migliore di quella attuale, dal costo di 38.400 euro.

La famiglia e gli amici si sono già mossi e molto è già stato fatto, ma il tam tam mediatico e la generosità della gente possono fare ancora tanto.

“Durante l’anno cerchiamo di sposare più progetti possibili per dare una mano a chi è meno fortunato” ha dichiarato Elena Andreo (Responsabile Marketing del Ceriale) “per realtà piccole come la nostra questo non è così scontato vista la necessità di fare cassa per mandare avanti la macchina societaria, eppure nella famiglia del Ceriale Calcio la beneficienza è uno dei fondamentali che vogliamo insegnare ai nostri giovani.

L’anno scorso, sempre durante la Coppa Italia, avevamo deciso di aiutare le famiglie coinvolte nel crollo del Ponte Morandi, ma questa volta abbiamo deciso di fermarci ad una realtà più locale e quando abbiamo letto la notizia dell’Amico Marco abbiamo subito capito che era il momento di fare la nostra parte”.

Per chi volesse sostenere la raccolta fondi “Una gamba per Marco” i dettagli del conto sono i seguenti:

IBAN IT87Z0306234210000002045754. Banca Mediolanum agenzia di Basiglio (MI). Intestato a Buonocore Marco. Causale: raccolta fondi “Una gamba per Marco”.

Oppure il link alla Raccolta su Facebook: https://www.facebook.com/donate/484550245434719/10219787863436478/