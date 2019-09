Il comunicato ufficiale:

Il nuovo corso societario dell’Asd Albenga 1928 è pronto a dare risalto anche al movimento calcistico femminile.

Una buona notizia arriva da Siria Mailia, giovane calciatrice classe 2006, che, dopo aver giocato fino all’anno scorso con i pari età dell’Albenga diretti da mister Beluffi, approda alla Sampdoria.

A Siria un grande in bocca al lupo per la nuova avventura in blucerchiato da parte della presidente Claudia Fantino e di tutto il mondo Albenga.