Promozione. Un Celle già in palla centra la seconda vittoria in Coppa Italia, Alessandro Damonte: "Stiamo facendo quello che il mister ci richiede, questa è la strada per toglierci delle soddisfazioni"

Il Celle mostra subito i denti e fa due su due nelle sfide di Coppa Italia di Promozione. A cadere sono in sequenza Varazze e Veloce, ancora in difficoltà in questo inizio di stagione. A celebrare la vittoria giallorossa è Alessandro Damonte, autore del vantaggio dei padroni di casa:

“Abbiamo iniziato al meglio questa nuova stagione, due successi in altrettante gare danno morale, ma conquistarle dopo una buona prestazione fa ancora più piacere. Siamo riusciti ad esprimere al meglio quello che il mister ci ha chiesto e nonostante la fatica nelle gambe per la dura preparazione abbiamo dimostrato di stare già bene. Sono molto felice per essere andato subito in goal, è stata una rete fondamentale per sbloccare il match, seguita poi dal raddoppio di Raiola.”

Un campionato che si prospetta di altro profilo per le “civette”: “Sono arrivati giocatori importanti” – prosegue Alessandro – “Che hanno innalzato non poco il tasso tecnico della squadra. Sarà una stagione molto dura, ma se continuiamo a lavorare come fatto fino ad ora sono certo che potremmo toglierci delle soddisfazioni.”