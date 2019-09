Calcio. Dalla Pria non si ferma, a 55 anni torna al Borgio Verezzi: "Il giorno in cui sarò trattato come una mascotte appenderò i guanti al chiodo"

Carlo Dalla Pria e il Borgio Verezzi : il lungo legame tra il portiere e la società rossoblu non si interrompe, anzi, riprende con ancora più forza alla vigilia della nuova stagione calcistica.

Le primavere sulle spalle saranno 55 , ma come sempre l'impegno e la determinazione non mancheranno a uno degli estremi difensori più longevi del nostro comprensorio.

"La passione per il calcio e il piacere di continuare a frequentare questo tipo di ambiente rappresentano sicuramente il carburante principale nel continuare la mia esperienza all'interno di questo mondo. Fare da chioccia ai portieri più giovani del Borgio e poterli allenare sarà sicuramente un grande stimolo.

Di recente, anche nei tornei estivi e nel movimento del Csi ho ricevuto numerosi attestati per le prestazioni in campo; tutto ciò mi rende ovviamente orgoglioso e mi spinge ad andare avanti, allontanando ulteriormente il giorno in cui appenderò i guantoni al chiodo.