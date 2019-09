Calcio, Savona. Procedono i lavori al Bacigalupo, alle 15:30 il test con l'Imperia

Ancora poche ore e Savona e Imperia scenderanno in campo per il test match in programma allo stadio " Picasso " di Quiliano .

Del resto mister Siciliano vuole accelerare nel processo di crescita del proprio organico, dopo il buon pareggio, viste le condizioni della squadra, sul campo del Seravezza . D'altra parte l' Imperia (con gli ex Guarco e Boggian) vuole trovare continuità di rendimento e il giusto equilibrio in campo dopo il doppio 3-2 (una vittoria e una sconfitta), contro Ospedaletti e Pietra Ligure .

Nel frattempo allo stadio Bacigalupo sta proseguendo l'opera di manutenzione del terreno di gioco. Ormai l'erba è stata completamente tagliata, in ottica della nuova semina e del processo di assestamento del campo di gioco. Come confermato dal presidente Patrassi, l'intenzione è di tornare a giocare le gare interne a Savona verso fine ottobre, ma in caso di necessità si potrebbe arrivare fino a novembre per evitare danni immediati al nuovo manto.