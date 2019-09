La Nolese riparte dalla coppia Saporito-Balbo. Ecco tutti gli acquisti biancorossi

Lunedì sera ha preso il via la stagione della Nolese. Chiuso il biennio di mister Magalino, i rivieraschi saranno guidati dalla coppia formata da Gabriele Balbo e Bruno Saporito, che potrà contare sulla collaborazione di Mattia Stazi, che curerà la preparazione atletica, e Marco Fontana, il preparatore dei portieri. Anche la rosa è stata rinnovata. Sono infatti ben dodici i nuovi innesti, in gran parte giocatori lo scorso anno svincolati o provenienti dal Finale. “Siamo riusciti a creare una rosa abbastanza numerosa e non dovremmo correre il rischio di presentarci contati la domenica. Siamo ancora alla ricerca di un portiere da affiancare a Paonessa”, afferma Balbo.