E-bike: parte giovedì prossimo un corso a Finale Ligure

Si svolgerà dal 12 al 14 settembre il Corso E-Bike Tour Leader, aperto ai tutti i possessori di E-Bike o a qualsiasi appassionato che si vuole affacciare a questo "elettrizzante" mondo. Il Corso E-Bike Tour Leader ha lo scopo di entrare in piena sintonia con la nostra E-Bike, per poterne sfruttarne al meglio le potenzialità anche in situazioni difficili.Praticare, consigliare e riflettere insieme per divertirsi con una E-Bike ma anche per migliorare qualitativamente la performance generale, questi gli obiettivi dell'appuntamento.

Le uscite saranno mirate alla tecnica di guida, sarà quindi necessario l'utilizzo di bici in buone condizioni e gommata correttamente. Anche l'abbigliamento e l'attrezzatura dovranno essere adeguati e adatti a tutte le condizioni meteo. All'atto dell'iscrizione verrà fatto un pre check sul partecipante e sulla bici.

L'appuntamento è suddiviso tra uscite in bici e momenti in aula.

Programma del Corso

Consigli generali sulla scelta della E-Bike, sugli accessori e sull’abbigliamento, cenni sul primo soccorso.

Controllo generale degli assetti sulla E-Bike, regolazioni generali, setup sospensioni, ecc.

Ottimizzazione nella scelta dei percorsi, cenni sulla manutenzione e la tracciatura, supporti tecnici e cartografici

Manutenzione delle E-Bike: teoria e pratica sul set-up e la manutenzione della E-Bike, overview sui motori ed evoluzioni tecnologiche sul mondo E-Bike

Esercizi fondamentali, scelta delle traiettorie, passaggio ostacoli, scelta dei rapporti, posizione in sella, cambio pesi, ritmo di pedalata, ricerca della fluidità, defaticamento.

Cambi di carico, frenate di inserimento, traiettorie, uscite dalle curve, tecnica ed utilità dei salti, sfruttamento delle contropendenze, ecc.

Partenza in salita su fondo compatto, mosso, rocce, ecc.

Passaggi tecnici specifici su rocce, radici, sassi, ecc.Analisi dei filmati e valutazione generale sul gruppo.

Problematiche emerse nella conduzione dei gruppi.

Progettazione escursione E-Bike: valutazione delle condizioni, scelta percorso ed utilizzo dei GPS Garmin

Aspetti fiscali ed assicurativi, la promozione dell'attività sul territorio, ecc.