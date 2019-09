La A.S. Aquilia di Laigueglia con gran soddisfazione finisce la stagione sportiva con il botto.

Dopo oltre 500 ore di lezione di vela, la Squadra Nautica della Polizia di Stato ha voluto onorare l'associazione con la sua presenza per tenere una lezione di sicurezza in acqua ai ragazzi, che finiscono i corsi di vela proprio questa settimana, con l'augurio che anche la sicurezza in mare diventi un argomento sensibile per tutti.